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Новини
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Зеленський підписав закон про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Президент підписав законопроєкт №8027 щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у бюджеті 2022-го року", – зазначив він.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт парламент прийняв 19 жовтня. Закон передбачає, що всі кошти від націоналізації російських активів направлятимуть до спецфонду і надалі використовуватимуть за погодженням із профільним комітетом Верховної Ради за визначеними напрямами. При цьому депутати відмовилися першочергово спрямовувати ці кошти на підтримку Збройних Сил України.

Зокрема, кошти з фонду йтимуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, відновлення та капремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, а також придбання житла для таких осіб.

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Також кошти передбачатимуться на розроблення проєктної документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Автори законопроєкту планують вже в цьому році залучити для фінансування Фонду 20 млрд від націоналізації російських активів.

Автор: 

закон (1488) Зеленський Володимир (2522)


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Топ коментарі
+15
"Фонду ліквідації наслідків збройної агресії"

здєсь можно будєт харашо прібарахлітся
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16.11.2022 13:55
+10
Кирило Тимошенко буде у захваті - скільки ж можна нагрести!
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16.11.2022 13:59
+10
Чому не пишуть, що фонд очолить агент "Козирь"?
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16.11.2022 14:03
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"Фонду ліквідації наслідків збройної агресії"

здєсь можно будєт харашо прібарахлітся
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16.11.2022 13:55 Відповісти
Кирило Тимошенко буде у захваті - скільки ж можна нагрести!
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16.11.2022 13:59 Відповісти
Який кірюша тимошонко, він смОтрящий за "великим крадівництвом", тільки дерьмак.
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16.11.2022 14:28 Відповісти
Чому не пишуть, що фонд очолить агент "Козирь"?
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Козирь він для Путлера. А для нас- пан Єрмак
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16.11.2022 15:23 Відповісти
«Моніторити» цей Фонд, не Архамячий з катлєтаю, будуть???
Це ж не якогось там, абрамовича з ротинбергом на гроші розводити, тут усьо «пасерйознаму»!!! Гроші прямо, як з асфальту!!
Треба б було одразу і ТСК з безумною, Стефанчуку призначити, щоб замутила, як з вагнерівцями!!
❤️⚔️‼️🇺🇦😡🇪🇺🇺🇸🇨🇦🇳🇴🇬🇧
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16.11.2022 14:18 Відповісти
Бубочка скоротив кількість міністерств, для плодіння фондів.
Потрібно ж кудись міністерьських сироток прилаштувати? Де ж їм харчуватися?
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16.11.2022 14:30 Відповісти
і красти добре вміють..падрон, освоювати бюджетні кошти..
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16.11.2022 14:54 Відповісти
все зрозуміло - на ЗСУ бублик з дірочкою, на крадівництво - все. Так би і написали, а то фонд...окозамилювання. На ЗСУ надалі волонтери та донати від небайдужих
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16.11.2022 14:42 Відповісти
Ще один фонд, аби грошима барижити.
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16.11.2022 18:23 Відповісти
Іще одне пасовисько для голодних вовків. Пастух і підпасичі приготувалися, чекають дощу.
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16.11.2022 18:43 Відповісти

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