СБУ проводить обшук у Національній спілці архітекторів, – НСАУ
Служба безпеки України (СБУ) проводить обшук у приприміщенні Національної спілки архітекторів України.
Про це заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій повідомила у Facebook.
Вона припускає, що такі дії можуть бути помстою через позицію архітектурної спільноти щодо законопроєкту №5655.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у першому читанні у липні 2021 року. Його прийняття лобіювала голова "Слуги народу" Олена Шуляк. Водночас проти його прийняття виступала НСАУ.
Детальніше читайте у блозі журналістки "Цензор.НЕТ" Тетяни Ніколаєнко: Обшук у Національній спілці архітекторів
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Степан Срака (пошепки). От дє кайф ловлять!
Гаврюша Обізянов (до Люди). Хто там у тебе ?
Люда. Митці.
Гаврюша Обізянов. Які митці?
Люда. Разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, а один очкарик - пацан єщьо.
Степан Срака. І шо вони роблять?
Люда. А макарони їдять! У суботу і неділю замість компота - кохве, горілку по святах.