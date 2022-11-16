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Новини
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СБУ проводить обшук у Національній спілці архітекторів, – НСАУ

сбу

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшук у приприміщенні Національної спілки архітекторів України.

Про це заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій повідомила у Facebook.

Вона припускає, що такі дії можуть бути помстою через позицію архітектурної спільноти щодо законопроєкту №5655.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у першому читанні у липні 2021 року. Його прийняття лобіювала голова "Слуги народу" Олена Шуляк. Водночас проти його прийняття виступала НСАУ.

Детальніше читайте у блозі журналістки "Цензор.НЕТ" Тетяни Ніколаєнко: Обшук у Національній спілці архітекторів

Автор: 

архітектура (15) обшук (607) СБУ (1548) будівництво (2235)


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невже?нарешті!З їхнього дозволу хаотично застроїли Київ,перетворили в членообразну типа архітектуру,взагалі ці обшуки називаються"буря в стакані".
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16.11.2022 15:40 Відповісти
Погоджуюся,нажаль нинішня забудова перетворила Київ на одну велику сраку((((
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16.11.2022 20:10 Відповісти
ЛЕСЬ ПОДЕРВ'ЯНСЬКИЙ
ПІЗДЄЦ
Присвячується творчим спілкам
.....

Степан Срака (пошепки). От дє кайф ловлять!
Гаврюша Обізянов (до Люди). Хто там у тебе ?
Люда. Митці.
Гаврюша Обізянов. Які митці?
Люда. Разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, а один очкарик - пацан єщьо.
Степан Срака. І шо вони роблять?
Люда. А макарони їдять! У суботу і неділю замість компота - кохве, горілку по святах.
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16.11.2022 15:54 Відповісти
коли вже розгонять всі ці нички по здиранню коштів з проектантів?
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16.11.2022 16:00 Відповісти

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