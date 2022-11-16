СБУ проводить обшук у Національній спілці архітекторів, – НСАУ

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшук у приприміщенні Національної спілки архітекторів України.

Про це заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій повідомила у Facebook.

Вона припускає, що такі дії можуть бути помстою через позицію архітектурної спільноти щодо законопроєкту №5655.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у першому читанні у липні 2021 року. Його прийняття лобіювала голова "Слуги народу" Олена Шуляк. Водночас проти його прийняття виступала НСАУ.

Детальніше читайте у блозі журналістки "Цензор.НЕТ" Тетяни Ніколаєнко: Обшук у Національній спілці архітекторів