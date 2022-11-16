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Новини
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Україна збільшила виторг від експорту електроенергії в 2,5 раза

електроенергія

Україна у січні-жовтні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,5 раза або на $326,9 млн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $542,514 млн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

До Польщі за 10 місяців поставлено електроенергії на $148,1 млн, Словаччини – на $141,08 млн, Румунії – на $118,26 млн, інших країн – на $135 млн.

У жовтні цього року виторг від експорту електроенергії склав $113,4 млн проти $26,36 млн у жовтні 2021 року.

Крім того, Україна в січні-жовтні 2022 року імпортувала електроенергію на $148,89 млн проти $63 млн за аналогічний період минулого року. У тому числі з Білорусі – на $100,4 млн (у січні-лютому), Бельгії – на $30,7 млн, Молдови – на $14,1 млн, інших країн – на $3,63 млн.

Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $15,31 млн проти $0,38 млн у жовтні 2021-го.

Як повідомлялося, Україна в 2021 році знизила виторг від експорту електроенергії на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,9 млн.

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імпорт (2353) експорт (3860) електроенергія (4284)


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Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $15,31 млн проти $0,38 млн у жовтні 2021-го. Джерело: https://biz.censor.net/n3381015
Да? ЭТО ПОТОМУ, что украинцам тогда свет не вырубали!

И как это вообще теперь воспринимать, когда люди сидят без света в темноте, а в это время... ((
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16.11.2022 16:20 Відповісти
Що? І це тоді, коли половина країни сидить днями без світла! ****** ви зелені! Висіти вам скоро на гілляках
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16.11.2022 23:34 Відповісти

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