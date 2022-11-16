Україна збільшила виторг від експорту електроенергії в 2,5 раза

Україна у січні-жовтні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,5 раза або на $326,9 млн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $542,514 млн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.



До Польщі за 10 місяців поставлено електроенергії на $148,1 млн, Словаччини – на $141,08 млн, Румунії – на $118,26 млн, інших країн – на $135 млн.



У жовтні цього року виторг від експорту електроенергії склав $113,4 млн проти $26,36 млн у жовтні 2021 року.



Крім того, Україна в січні-жовтні 2022 року імпортувала електроенергію на $148,89 млн проти $63 млн за аналогічний період минулого року. У тому числі з Білорусі – на $100,4 млн (у січні-лютому), Бельгії – на $30,7 млн, Молдови – на $14,1 млн, інших країн – на $3,63 млн.



Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $15,31 млн проти $0,38 млн у жовтні 2021-го.



Як повідомлялося, Україна в 2021 році знизила виторг від експорту електроенергії на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,9 млн.