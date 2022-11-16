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Доходи бюджету Харкова зменшаться наступного року до 16 мільярдів

харьков,горсовет,мэрия

Виконавчий комітет Харківської міської ради у середу, 16 листопада, схвалив проєкт бюджету Харківської територіальної громади на 2023 рік з доходами у розмірі 16,1 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешова.

За її словами, основним джерелом прибутку місцевої скарбниці, як і в попередні роки, є податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 67,5%, або 9,6 млрд грн.

Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 3,5 млрд грн.

Водночас прогнозний обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік планується в обсязі 15 млрд грн. Зокрема, у проєкті бюджету передбачено понад 1,5 млрд грн на придбання матеріалів та відновлення об'єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії.

Як повідомлялося, ухвалдений у грудні минулого року бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік передбачав отримання доходів на загальну суму 19,3 млрд грн. Прогнозний обсяг видатків бюджету планувався в обсязі 18,8 млрд грн.

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бюджет (1823) Харків (730) місцеві бюджети (253)


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