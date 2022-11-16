Комітет Ради підтримав відставку голови Рахункової палати, – нардеп (оновлено)

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Була дуууже довга дискусія щодо подальшої долі пана Пацкана. Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з поста голови Рахункової. В результаті прийняли рішення звільняти і з голови, і з члена Рахункової палати", – додав Железняк.

Сам Пацкан у Facebook підтвердив, що написав заяву про відставку.

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Як повідомлялося, на початку листопада стало відомо, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Це відбулося після того, як 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".