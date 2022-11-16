Непрямі збитки українських аграрії внаслідок російського вторгнення перевищили $35 мільярдів

За попередніми оцінками, російське вторгнення в Україну завдано прямої шкоди агросектору на понад $4 млрд, непрямі збитки становлять понад $35 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Із часу попереднього огляду непрямі збитки збільшилися на $10 млрд і сягають $35 млрд. Це означає, що аграрії не посіяли озимі культури, відповідно не зберуть урожай наступним літом, навіть на деокупованих територіях. Ці збитки будуть зафіксовані", – наголосив в ефірі телекаалу "Рада" перший заступник міністра Тарас Висоцький.

За його словами, на непрямі збитки впливає й спричинена обстрілами енергетична криза та ускладнена логістики, що спричинило зменшення ціни на українську продукцію, відповідно – виробники не отримають прибутки.

Тому зараз Україна разом з міжнародними експертами проводить фіксацію доказів злочинів, пов’язаних із розкраданням української сільськогосподарської продукції, навмисним знищенням цивільної інфраструктури, пов’язаної з виробництвом та розподілом харчів.

"Знищені ресурси будуть оцінюватися за їхньою балансовою вартістю. Та техніка могла б ще їздити, але вже потрібно купувати нову. На жаль, мультиплікатор негативний. Ми сподіваємось на позитивне рішення ООН з приводу репарацій. Впевнені, що українським фермерам вдасться компенсувати усі збитки", – додав Висоцький.

Як повідомлялося, 14 листопада Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо необхідності притягнення РФ до відповідальності за порушення нею міжнародного права під час вторгнення в Україну, а також створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами.

Ухвалення документа підтримали 94 країни, 73 – утрималися, ще 14 виступили проти.