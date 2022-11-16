"Приватбанк" у вересні став одним із найзбитковіших банків, – НБУ

Банки з іноземним капіталом "Альфа-Банк" та "Райффайзен Банк" (обидва – Київ) у вересні очолили перелік із 46 прибуткових банків із чистим прибутком 558,2 млн грн та 522,3 млн грн відповідно.

Про це йдеться в звіті Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, "Альфа-Банк" зменшив резерви на 646,1 млн грн, тоді як "Райффайзен Банк" спрацював із прибутком незважаючи на формування додатково відповідно 667,9 млн грн резервів.

Крім того, зазначено, що якщо у "Альфа-Банку" активи у вересні скоротилися на 6,6 млрд грн, або на 5,9%, то у "Райфа" вони зросли на 5,1 млрд грн, або на 3,2%.

У п'ятірці лідерів із прибутку у вересні ще три банки з іноземним капіталом: "ОТП Банк" – 423 млн грн, "Укрсиббанк" – 399,1 млн грн та "Сітібанк" – 390,5 млн грн.

Трохи відстав "Ощадбанк", який у вересні показав 371,4 млн грн прибутку незважаючи на збільшення резервів ще на 1,18 млрд. грн. Слідом ідуть "Універсал Банк" (mono) – 222,9 млн грн і банк "Кредит Дніпро" з 178,1 млн грн.

Якщо "Альфа-Банк" зміг у вересні кардинально покращити свій фінрезультат після показаного в серпні найбільшого серед усіх банків збитку в 1,36 млрд грн, то у державного "Укрексімбанку", який тоді зайняв другу знизу позицію зі збитком 1,1 млрд грн у вересні показник лише погіршився – до 3,5 млрд грн при збільшенні резервів на 2,47 млрд грн і активів – на 16,93 млрд грн.

Шлях від найбільш прибуткового в серпні банку (3,21 млрд грн) до одного з найбільш збиткових у вересні зробив "Приватбанк", який показав негативний фінрезультат 317,4 млн грн і скорочення активів на 20,02 млрд грн за зовсім невеликого зростання резервів – на 0,07 млрд грн.

Серед банків, які завершили вересень зі значними збитками, також "Ідея Банк" – 190,3 млн грн (зростання резервів на 67,6 млн грн), ПУМБ – 183,1 млн грн (приріст резервів 498,1 млн грн), "ПроКредит Банк" – 145 , млн грн (приріст резервів 256,3 млн грн) та банк "Альянс" – 138,1 млн грн (приріст резервів 86 млн грн).

За результатами дев'яти місяців цього року найприбутковішим залишається "Приватбанк" – 13,83 млрд грн.

За ним зі значним відривом слідують "Ощадбанк" – 2,71 млрд грн, "Райффайзен Банк" – 2,39 млрд грн, "Укрсиббанк" – 2,1 млрд грн та "Сітібанк" – 1,51 млрд грн, а потім три приватні українські банки: "Універсал Банк" – 0,88 млрд грн, банк "Південний" – 0,34 млрд грн і "Айбокс Банк" – 0,29 млрд грн.

Найбільші збитки за січень-вересень показали "Укрексімбанк" – 7,91 млрд грн, "Альфа-Банк" – 4,32 млрд грн, державний "Укргазбанк" – 3,36 млрд грн.

Замикають п'ятірку збиткових "ПроКредит Банк" – 1,43 млрд грн та "Ідея Банк" – 0,23 млрд грн.

Загалом за дев'ять місяців цього року 44 банки спрацювали із чистим прибутком, тоді як 23 – із чистим збитком.

Сумарний чистий прибуток усіх банків склав 7,37 млрд грн після чистих збитків, у тому числі у вересні – 1,06 млрд грн. Однак без урахування "Приватбанку" фінансовий результат банківської системи за дев'ять місяців також буде негативним – 6,46 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, у вересні сумарний портфель ОВДП всіх банків зменшився на 0,24 млрд грн, найбільше – "Альфа Банку" – на 1,97 млрд грн, тоді як ПУМБ – 0,56 млрд грн, "Сітібанк" – на 0,5 млрд грн, "РВС Банку" – на 0,46 млрд грн.

Водночас "Райффайзен Банк" та "Ощадбанк" збільшили свої портфелі держоблігацій відповідно на 1,09 млрд грн та 2,83 млрд грн.