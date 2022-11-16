Видатки держбюджету з початку війни перевищили 1,6 трильйона, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України від початку повномасштабного вторгнення Росії становила 1,66 трлнгрн.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 листопада 2022 року.
Як повідомляється, у жовтні видатки становили 223,5 млрд грн.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 709,4 млрд грн (у жовтні – 104,4 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,8% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 539,7 млрд грн (у жовтні – 81,3 млрд грн);
- 387,1 млрд грн (у жовтні – 55,8 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг, або 23,3%.
У тому числі:
- 226,1 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
- 97,1 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 340,6 млрд грн (у жовтні – 39,2 млрд грн) – соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 20,5% від загального обсягу видатків.
У тому числі:
- 154,7 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 102,4 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;
- 30,4 млрд грн перераховано для виплати допомоги в рамках програми "єПідтримка";
- 88,8 млрд грн (у жовтні – 7,2 млрд грн) – на обслуговування державного боргу, або 5,4% від загального обсягу;
- 89,6 млрд грн (у жовтні – 9,9 млрд грн) – трансферти місцевим бюджетам, або 5,4% від загального обсягу.
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