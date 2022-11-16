Рада спростила реєстрацію волонтерів та вирішила проблему оподаткування волонтерської допомоги (оновлено)

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами".

За прийняття відповідного законопроєкту №7492 у другому читанні проголосували 313 народних депутатів, свідчить інформація на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту документа, згідно із чинним законодавством волонтери, включені до спеціального реєстру, мають право не сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору із зібраних коштів, якщо такі кошти надалі витрачались на допомогу українським воїнам та вимушеним переселенцям.

Однак на початку широкомасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року мало хто задумувався про офіційне оформлення волонтерства. Разом з тим, поточне формулювання даної норми створює прогалину в часі, яка не покривається пільгою.

"Наприклад, якщо волонтера вносять до Реєстру 08.06.2022, він отримає пільгу на майбутнє та за попередній 2021 рік. У той же час, поточне формулювання норми не дозволяє волонтеру претендувати на пільгу в період 01.01.2022 – 08.06.2022, тобто на частину 2022 року, коли він ще не був внесений до Реєстру", – пояснюють автори законопроєкту.

З метою виправлення цієї ситуації, пропонується визначити, що:

до оподатковуваного доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включається сума отриманої ними благодійної допомоги, якщо така сума в подальшому була витрачена в період воєнного і надзвичайного стану на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей, вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні;

після включення особи до Реєстру звільнення від оподаткування поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

Крім того, Верховна Рада внесла зміни до закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів. Відповідний законопроєкт №8076 у другому читанні підтримали 308 депутатів.

Закон змінює порядок включення волонтерів до реєстру. Після набуття ним чинності для цього достатньо буде подати заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, а не довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів таких рахунків, як це передбачено чинною нормою. Також, уточнюється, що така заява може подаватись у паперовій або електронній формі.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що на сьогодні чинним законодавством не передбачено механізму перевірки інформації про відкриття/закриття відповідних рахунків, що може створити ризики для фінансових зловживань у сфері благодійництва. При цьому, правові наслідки зазначення у заяві неправдивої інформації щодо таких рахунків у проекті не визначені.