Україна ратифікувала угоду про авіасполучення з Ісландією

Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Ісландії про повітряне сполучення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту №0174 загалом підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні 16 листопада.

Ратифікація документа спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Ісландією.

Угода визначатиме порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між Україною та Ісландією, порядок призначення авіапідприємств, визначатиме умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів.

Документ також передбачатиме взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, дозволить призначеним авіаперевізникам укладати комерційні домовленості щодо виконання перевезень із спільним використанням кодів та надання блоку крісел.

Угода міститиме положення про авіаційну безпеку, встановлюватиме механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Крім того, не передбачено жодних обмежень щодо частоти, пунктів відправлення/прибуття на територіях обох країн для здійснення регулярного повітряного сполучення, а також кількості авіапідприємств, які можуть бути призначені для здійснення таких перевезень.