Україна розірвала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю

Верховна Рада України припинила дію угоди між урядом України і урядом Білорусі про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, із дня набрання чинності законом припиняється застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме:

недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору , шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Білорусі, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15% , встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої Угодою: 10% − на проценти;

, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Білорусі, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, , встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої Угодою: 10% − на проценти; недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України;

через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України; звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Білоруссю з податкових питань.

Припинення дії зазначеної угоди сприятиме згортанню економічних і фінансових зв’язків з республікою Білорусь − державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України.