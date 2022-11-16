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Україна розірвала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю

кордон,білорусь

Верховна Рада України припинила дію угоди між урядом України і урядом Білорусі про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, із дня набрання чинності законом припиняється застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме:

  • недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Білорусі, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої Угодою: 10% − на проценти;
  • недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України;
  • звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Білоруссю з податкових питань.

Припинення дії зазначеної угоди сприятиме згортанню економічних і фінансових зв’язків з республікою Білорусь − державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України.

Автор: 

Білорусь (1589) податки (2460) угода (216)


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