Мін’юст подав позов про конфіскацію майна Януковича

Міністерство юстиції подає до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення в дохід держави активів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, Мін’юст виявив нерухоме майно, транспортні засоби, корпоративні права, які прямо чи опосередковано належать Віктору Януковичу, та зібрав достатню і беззаперечну інформацію, яка стала підставою для звернення до суду з заявою про застосування санкцій щодо стягнення в дохід держави знайдених активів.

У Мін’юсті нагадали, що накладення на проросійських олігархів та політиків санкцій у виді блокування активів зафіксовано в Україні відповідним указом президента. На наступному етапі Міністерство юстиції відправляє запити до правоохоронних органів про надання всіх матеріалів щодо активів таких осіб, а також їхніх дій у підтримку держави-агресора.

Усі зібрані матеріали оформлюються у позовну заяву до Вищого Антикорупційного суду для отримання рішення про застосування санкцій у виді стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави Україна.

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Як повідомлялося, це вже другий позов, поданий Мін’юстом до ВАКС, щодо конфіскації активів проросійських діячів.

Так, 24 серпня було подано перший позов до Вищого антикорупційного суду проти російського бізнесмена Володимира Євтушенкова про стягнення в дохід України активів, що йому належать. А вже 1 вересня ВАКС задовольнив цей позов у повному обсязі.