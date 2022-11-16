Конституційний суд заборонив Мін’юсту скасовувати державну реєстрацію прав на майно

Конституційний суд (КСУ) визнав неконституційними повноваження Міністерства юстиції скасувати державну реєстрацію права на майно на підставі помилок, допущених державним реєстратором.

Відповідне рішення КСУ ухвалив 16 листопада за конституційною скаргою ПрАТ "Одестеплокомуненерго".

Підприємство у своїй скарзі наполягало, що повноваження Мін’юсту позбавляти особу права власності шляхом скасування державної реєстрації на підставі помилок, допущених державним реєстратором, порушує приписи частини четвертої статті 41 Конституції, згідно з якими право власності є непорушним.

Крім того, на його думку, зазначеним приписом встановлено відповідальність особи – власника нерухомого майна за помилки, допущені державним реєстратором як представником держави, що суперечить частині другій статті 3 Конституції, відповідно до якої держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Розглянувши справу, КСУ визнав, що окремий припис статті 37 закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", який надає Мін’юсту вказані повноваження, є неконституційним.

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За даними реєстру, "Одестеплокомуненерго" (не плутати з комунальним підприємством, яке раніше мало таку ж назву) належить його директору Олегу Нагаткіну. У жовтні 2020 року він був обраний депутатом Одеської райради від "партії Шарія".