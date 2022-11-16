Рада спростила реєстрацію сортів рослин

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу", який спрощує процедуру експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння й садивного матеріалу.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Законом передбачено, зокрема:

введення механізму електронної подачі заявки на сорт;

скорочення строків розгляду документів заявки на сорт рослин;

скасування обов’язкового подання в матеріалах заявки показників придатності на поширення по культурах, які проходять дослідження;

запровадження електронних сервісів отримання дозвільних документів для ввезення зразків насіння для дослідних цілей;

встановлення критеріїв для уповноваження органів сертифікації, зокрема, щодо наявності власної акредитованої лабораторії;

надання права будь-якій особі подавати заявку на поширення сорту та набувати статус підтримувача на сорти, які мають статус сортів суспільного надбання;

спрощення процедури ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу, сортів, відомості щодо яких містить реєстр сортів рослин України;

зняття обмеження при ввезенні в Україну зразків насіння для дослідних і селекційних цілей, зокрема при отриманні дозвільних документів для ввезення зразків насіння;

надання можливості визначення посівних якостей насіння суб’єктами насінництва та розсадництва, які є його виробниками, за умови отримання уповноваження Мінагрополітики.

Також закон спрощує реєстрацію сортів, які вже зареєстровані в країнах ЄС та США, що надає можливість постачати насіння найновіших сортів українським аграріям одночасно з агровиробниками ЄС та США по стратегічно важливим для України культурам, зокрема кукурудзи, соняшника, сої та лохини.