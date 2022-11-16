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Рада спростила реєстрацію сортів рослин

ягоды

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу", який спрощує процедуру експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння й садивного матеріалу.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Законом передбачено, зокрема:

  • введення механізму електронної подачі заявки на сорт;
  • скорочення строків розгляду документів заявки на сорт рослин;
  • скасування обов’язкового подання в матеріалах заявки показників придатності на поширення по культурах, які проходять дослідження;
  • запровадження електронних сервісів отримання дозвільних документів для ввезення зразків насіння для дослідних цілей;
  • встановлення критеріїв для уповноваження органів сертифікації, зокрема, щодо наявності власної акредитованої лабораторії;
  • надання права будь-якій особі подавати заявку на поширення сорту та набувати статус підтримувача на сорти, які мають статус сортів суспільного надбання;
  • спрощення процедури ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу, сортів, відомості щодо яких містить реєстр сортів рослин України;
  • зняття обмеження при ввезенні в Україну зразків насіння для дослідних і селекційних цілей, зокрема при отриманні дозвільних документів для ввезення зразків насіння;
  • надання можливості визначення посівних якостей насіння суб’єктами насінництва та розсадництва, які є його виробниками, за умови отримання уповноваження Мінагрополітики.

Також закон спрощує реєстрацію сортів, які вже зареєстровані в країнах ЄС та США, що надає можливість постачати насіння найновіших сортів українським аграріям одночасно з агровиробниками ЄС та США по стратегічно важливим для України культурам, зокрема кукурудзи, соняшника, сої та лохини.

Автор: 

закон (1488) Мінагрополітики (1377) рослини (15)


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