Рада підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу

Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування".

За прийняття відповідного законопроєкту №8079 у першому читанні проголосували 283 народних депутати, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Він зауважив, що прийняття законопроєкту в цілом заблокувала фракція "Слуга народу".

"І це дає гральному бізнесу мінімум на місяць більше сплачувати в 10 разів менше податків", – додав Железняк.

Як повідомлялося, раніше народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що податкові надходження від грального бізнесу впали у 10 разів завдяки поправці до законодавства, що дозволила операторам лотерей, казино та букмекерським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування.

Водночас за даними очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – до 277,7 млн грн (без врахування плати за ліцензії).Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн.