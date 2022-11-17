Руйнування енергетики України наближається до критичної точки, – єврокомісар
Руйнування в енергетиці України наближаються до критичної точки.
Про це заявив європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, передає LIGA.net із посилання на повідомлення Єврокомісії.
"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими", – заявив Ленарчич.
Сказавши це, він анонсував новий вантаж гуманітарної допомоги Україні з боку Євросоюзу.
Її обсяг становитиме понад 1800 тонн різноманітних товарів: енергоносіїв, будівельних матеріалів, аптечок, спецодягу, цистерн для води, автобусів.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.
17 листопада Росія знову завдала кількох ракетних ударів по Україні.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.
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Саме в цьому контексті і потрібно розглядати його дії - його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.
Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
-1. Погіршення і втрата зв'язку? - Так, але "Старлінки" і на генераторах можуть працювати.
-2. Вплив на громадську думку заради погіршення ставлення громадян України до дій влади? - Більшість громадян України розуміють, що здатися ворогу означає загинути, тому явно краще жити, нехай і з деякими незручностями, але ВИЖИТИ.
-3. Руйнування економіки України? - Але Захід вже фінансує Україну на 30-40% бюджету і обіцяє підтримувати, скільки знадобиться.
-4. Вигнати населення з території України за кордон? - Але ж ЗСУ залишаться тут.
І всі ці цілі вище не є безпосередньо ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ (окрім зв'язку), тобто такими, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.
Отже, має бути якась ІНША ЦІЛЬ... - ЯКА?
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:
рашисти хочуть https://biz.censor.net/n3381280, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).
Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.
ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Наша ППО втрачає багато ракет, збиваючи їхні ракети: рашисти МОЖУТЬ ТИМЧАСОВО, АЛЕ СИЛЬНО ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НАШИХ РАКЕТ ППО, запустивши масово (одночасно) свої 100 чи більше ракет на Київ. ~ 100 ракет вже було, але тоді були не всі на Київ - https://biz.censor.net/ua/n3380777
3. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі, ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА (наприклад, у р. Дніпро, на площі, на парк-музей війни... по GPS і картах Google), І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
Уж Киев то нормально защищен