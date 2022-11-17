Руйнування енергетики України наближається до критичної точки, – єврокомісар

Руйнування в енергетиці України наближаються до критичної точки.

Про це заявив європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, передає LIGA.net із посилання на повідомлення Єврокомісії.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими", – заявив Ленарчич.

Сказавши це, він анонсував новий вантаж гуманітарної допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Її обсяг становитиме понад 1800 тонн різноманітних товарів: енергоносіїв, будівельних матеріалів, аптечок, спецодягу, цистерн для води, автобусів.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

17 листопада Росія знову завдала кількох ракетних ударів по Україні.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.