МАГАТЕ закликало Росію вивести війська із Запорізької АЕС

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, у четвер ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, закликаючи РФ припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

Про це повідомляє Reuters із посланням на текст резолюції.

"(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти і на ядерних об'єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно", – йдеться у документі.

Крім того, МАГАТЕ закликало Росію негайно вийти із Запорізької АЕС на півдні України.

"(Рада) висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та його затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території", – додається у тексті.



Двадцять чотири країни проголосували за резолюцію, Росія і Китай проголосували проти, а Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, ПАР і В'єтнам утрималися від голосування, зазначають співрозмовники видання.