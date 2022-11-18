Тігіпко анонсував запуск стартапу від monobank у Польщі

Власник "Універсал Банку" Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює віртуальний monobank, заявив, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі.

Про це він повідомив на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада, передає Forbes.

"Створюємо проєкт від monobank у Польщі", – заявив Тігіпко. За його словами, наразі у monobank 6,5 млн клієнтів, значна частина яких – за кордоном.

Пізніше у кулуарах форуму Тігіпко уточнив, що у Польщі команда monobank планує запустити стартап.

"Прийнято політичне рішення, формуємо команду", – додав бізнесмен. Щодо бренду, під яким проєкт працюватиме у Польщі, рішення поки що немає, зазначив він.

Водночас співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у коментарі виданню сказав, що "поки що рано про це говорити".

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.

Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року "Універсал Банк" отримав 3,07 млрд грн прибутку.