Майже половину нових малих бізнесів під час повномасштабної війни відкрили жінки

Від початку великої війни було зареєстровано 21 876 компаній, у 28% із них директорами є жінки. Також жінки відкрили 84 916 нових ФОПів– майже половину (48%) від усієї кількості нових бізнесів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільша кількість жінок очолює компнаії у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменше директорок компаній у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.

Водночас серед усієї кількості діючих ФОПів найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше – у Києві, на Тернопільщині та Харківщині.

Загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фізосіб-підприємців.