Майже половину нових малих бізнесів під час повномасштабної війни відкрили жінки
Від початку великої війни було зареєстровано 21 876 компаній, у 28% із них директорами є жінки. Також жінки відкрили 84 916 нових ФОПів– майже половину (48%) від усієї кількості нових бізнесів.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Найбільша кількість жінок очолює компнаії у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменше директорок компаній у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.
Водночас серед усієї кількості діючих ФОПів найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше – у Києві, на Тернопільщині та Харківщині.
Загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фізосіб-підприємців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль