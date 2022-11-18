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Новини
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Майже половину нових малих бізнесів під час повномасштабної війни відкрили жінки

офис,комп,айти

Від початку великої війни було зареєстровано 21 876 компаній, у 28% із них директорами є жінки. Також жінки відкрили 84 916 нових ФОПів– майже половину (48%) від усієї кількості нових бізнесів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільша кількість жінок очолює компнаії у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменше директорок компаній у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.

Водночас серед усієї кількості діючих ФОПів найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше – у Києві, на Тернопільщині та Харківщині.

Загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фізосіб-підприємців.

Автор: 

бізнес (1199) жінки (71) ФОП (129)


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І усі, напевно, на єдиному податку, за готівку
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18.11.2022 11:50 Відповісти
вибачте - на спрощеному 2%....
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18.11.2022 11:51 Відповісти

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