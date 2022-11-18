СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке "перерахувало" в Росію майже 3 мільярди

Кіберфахівці Служби безпеки ліквідувати незаконне онлайн-казино, через яке в Росію "пішло" близько 3 млрд грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ. Утім, зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українці в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в Інтернеті.

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

Наразі співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.