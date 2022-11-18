СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке "перерахувало" в Росію майже 3 мільярди
Кіберфахівці Служби безпеки ліквідувати незаконне онлайн-казино, через яке в Росію "пішло" близько 3 млрд грн.
Як повідомляє пресцентр СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ. Утім, зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.
Українці в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в Інтернеті.
У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
Наразі співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.
За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.
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Але я б навпаки робив найбільше сприяння для бетінг/гемблінг проектів , що таргетуються на россію при умові , що вони ,наприклад, віддають 25% ревкі на ЗСУ.
І навпаки вводив би блокери на такі проекти для України
Чому так ?
Бо це не ліки , чи навіть "скоти" від квартал 95
Виграти у казино можно лише у тому випадку коли купиш це казино
Звичайно популісти заістерять - але вони ж сплачують податки у РФ
Це вірно , але податки це лише відсоток від прибутку
Тобто можно казати , що вони заплатили 100 000рублів у рф , а можно - що вони відібрали 900 000 (1 000 000- 100 000) у рашистів