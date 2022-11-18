"Укренерго" запровадило погодинні графіки відключень світла – можливі аварійні

У п’ятницю, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Водночас можливе введення додатково аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі – це ускладнює ситуацію в енергосистемі.

Через це енергетики вимушені застосувати обмеження. "Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах", – наголосили у компанії.

Наголошується, що ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням пошкодженої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Станом на вечір 17 листопада без електрики в Україні були понад 10 млн українців.