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Новини
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У Швеції виявили на "Північних потоках" залишки вибухівки

потік,північний

Шведські правоохоронці підтверджують, що вибухи на газопроводах "Північниий потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсії – поблизу місця злочину виявили залишки вибухової речовини.

Про це повідомляє пресслужба Поліції безпеки Швеції.

"Розслідування показує, що йдеться про серйозну диверсію. Під час огляду місця злочину, проведеного на місці в Балтійському морі, були задокументовані значні пошкодження газопроводів внаслідок вибухів. Було здійснено кілька вилучень. Під час проведених досліджень на кількох вилучених сторонніх предметах виявлено залишки вибухівки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають розширені аналізи для встановлення точніших висновків щодо інциденту. Досудове розслідування має показати, чи можна комусь вручити підозру, а згодом притягнути до відповідальності, додали у відомстві.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".

Автор: 

розслідування (232) Швеція (179) Північний потік (1084)


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Топ коментарі
+9
Ти-динь. Десь на болотах у якогось ***** стислася дупа...
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18.11.2022 11:22 Відповісти
+8
От дурна русня. Треба було лобзиком пиляти.
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18.11.2022 11:51 Відповісти
+5
так це з самого початку було ясно, що, як цапи, підірвали ці газопроводи !!!
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18.11.2022 11:53 Відповісти
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Ти-динь. Десь на болотах у якогось ***** стислася дупа...
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18.11.2022 11:22 Відповісти
зараз виявлять напис на вибухівці: "Зроблено в Жмеринці, НА Україні, бендеравцем"
і сцикливий захід знову звинуватить Україну
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18.11.2022 14:12 Відповісти
От дурна русня. Треба було лобзиком пиляти.
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18.11.2022 11:51 Відповісти
так це з самого початку було ясно, що, як цапи, підірвали ці газопроводи !!!
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18.11.2022 11:53 Відповісти
Рыбка проплывала, хвостиком махнула и она утонула. Она - это поток.
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18.11.2022 11:54 Відповісти
Кацапи , кончені потвори
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18.11.2022 11:54 Відповісти
Скоро європейці знайдуть залишки вибухівки та новічка на тілах тих хто давав дозвіл на будівництво цих потоків.
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18.11.2022 11:55 Відповісти
Поскоріше б. меркель давно пора вже туда...
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18.11.2022 11:58 Відповісти
Она ж памятник..кто её пасодЮт)))
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18.11.2022 14:53 Відповісти
Неправда. Это всего лишь сахар. Обычный рязанский сахар...
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20.11.2022 12:36 Відповісти

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