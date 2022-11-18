В Україні запустять Цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт з впровадження Цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що завдяки цій системі процес відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури буде прозорим та відкритим для бізнесу, міжнародних партнерів, експертів та громадськості.

"Нова ІТ-система дозволить відстежувати весь цикл інфраструктурного проєкта: від проєктування, проведення публічних закупівель, здійснення робіт з будівництва, реконструкції та ремонту – до введення готових об’єктів у експлуатацію.

Використання принципу "всі бачать все" дасть змогу громадськості, міжнародним партнерам чітко розуміти, куди і як витрачаються кошти, спрямовані на відновлення", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, у подальшому ця система може стати основою Електронної системи управління відбудовою для усіх галузей. Крім того, днями Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії, яка зокрема визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків та міжнародного реєстру збитків.

"Спільно з партнерами працюємо над тим, щоб міжнародний реєстр збитків був інтегрований з українським реєстром пошкодженого майна, який є основою Цифрового управління відбудовою", – наголосив міністр.

Запуск Цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури запланований на початок 2023 року.