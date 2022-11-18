Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 1,5 раза

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти постанов про затвердження тарифів НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію на 2023 рік.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у п'ятницю. Воно буде оприлюднене на сайті регулятора для зауважень та пропозицій, після аналізу яких прийматиметься остаточне рішення, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, тариф на передачу схвалено у розмірі 522,46 грн/МВт-год при тарифі на 2022 рік у 345,64 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ), тариф на диспетчеризацію – 283,18 грн/МВт- год (зараз 62,13 грн/МВт-год). Крім того, тариф на передачу для підприємств зеленої електрометалургії на 2023 рік схвалено на рівні 286,29 грн/МВт-год (тариф на 2022 рік не встановлювався).

В основу розрахунків покладено деяке коригування пропозиції "Укренерго, які передбачають, зокрема, інфляційну складову, зростання ціни електроенергії на технологічні витрати компанії, необхідність врегулювання питання розрахунків з ВДЕ-генерацією, а також щодо тарифу на диспетчеризацію, збільшення обсягу коштів на закупівлю додаткової послуги з резерву відшкодування, що передбачає роботу в ОЗП теплової генерації газу та оплачується за спецтарифом.

Голова комісії Костянтин Ущаповський наголосив, що її завданням є ухвалити збалансоване рішення, але виходячи з критичної ситуації в енергосистемі внаслідок обстрілів російських агресорів, енергетики потребують підтримки як ніколи.

Проти підвищення тарифів виступили представники металургійної та хімічної галузей, оскільки це додаткове навантаження на підприємства.

Зі свого боку керівники профільних ВДЕ-асоціацій у ході обговорення зазначили, що цього разу проект тарифу на передачу, з якого компенсуються зелені тарифи, більш збалансований, ніж раніше, але не враховує всіх необхідних витрат на фінансування відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року НКРЕКП затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році на рівні 345,64 грн/МВт-год (без ПДВ), що на 17,6% вище за тариф на 2021 рік (293,93 грн/МВт-год).

При цьому оплату 20% обсягу зеленої електроенергії регулятор не врахував у тарифі на передачу, врахувавши ухвалену у 2019 році норму законодавства про те, що 20% вартості зеленої електроенергії мають оплачуватись з держбюджету, хоча ані законом про держбюджет на 2021 рік, ні на 2022 рік таких витрат не передбачено.

У лютому НКРЕКП анонасувала підвищення з 1 квітня тарифу на передачу електроенергії для ПАТ "НЕК "Укренерго" до 417,71 грн/МВт-год, однак через початок повномасштабної війни це рішення не було ухвалено.