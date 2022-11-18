Євросоюз хоче посилити заходи кібербезпеки для європейських інституцій та установ

Рада ЄС погодила спільну позицію щодо посилення правил кібербезпеки для більш надійного захисту європейських інституцій, організацій, установ та агентств.

Про це повідомляють у пресслужбі Європейської ради, передає Укрінформ.

"Рада ЄС сьогодні схвалила позицію щодо проєкту регуляторних правил, спрямованих на забезпечення високого спільного рівня кібербезпеки для всіх інституцій ЄС, його організацій, установ та агентств. Ці заходи були запропоновані Європейською комісією у березні 2022 року на фоні значного зростання кількості кібернетичних атак проти офіційних органів ЄС", – йдеться у повідомленні.

У спільній позиції Ради ЄС відображені ключові елементи, що мають увійти до оновленої системи кіберзахисту. Серед них – розширення мандату та збільшення фінансування так званої Оперативної групи реагування на надзвичайні комп’ютерні пригоди, що працює в інтересах офіційних структур ЄС (CERT-EU).

Також планується суттєво підвищити ефективність обміну інформацією щодо комп'ютерних інцидентів між цією структурою та офіційними органами ЄС.

Передбачається створення так званого міжінституційного Правління з кібербезпеки, призначенням якого буде просування нових правил та нагляд за їх імплементацією.

Ці пропозиції покликані посилити координацію та співробітництво з реагування на комп’ютерні інциденти в офіційних структурах Євросоюзу.

Заходи будуть скоординовані із проєктом Директиви із забезпечення високого спільного рівня кібернетичного захисту в межах усього ЄС (так звана Директива NIS 2).

Наголошується, що заходи кібернетичного захисту будуть здійснюватися із "повагою до інституційної автономії" офіційних структур ЄС, а також із дотриманням принципу взаємності в обмінах інформацією між офіційними органами ЄС та відповідними установами у країнах-членах.

Позиція Ради ЄС має бути погоджена із переговорними позиціями Європарламенту та Європейської комісії, що стане підставою для продовження процедури ухвалення нового регуляторного документа.



