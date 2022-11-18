У Росії почали масово знімати мікросхеми з техніки перед утилізацією, – ЗМІ
За останні пів року в Росії значно зросла частина техніки, яка надходить на утилізацію без електронних плат. Водночас у російському сегменті інтернету зросла кількість оголошень про придбання вживаних плат та мікросхем.
За словами голови російської асоціації СКО "Електроніка-утилізація" Владислава Бондарєва, кількість техніки для утилізації без електронних плат збільшилася приблизно на 20%, пише "Коммерсант".
Він уточнив, що часто громадяни при здачі в утилізацію виймають з техніки мікросхеми та інші компоненти, у тому числі кабелі, однак найбільша кількість техніки без електронних елементів надходить від заготівельників і збирачів металобрухту.
Головний еколог іншої утилізаційної компанії – ТОВ "ПК "Второголюмінпродукт" – Дмитро Сорокін уточнив, що зараз приблизно половина всієї техніки, що здається (побутова електроніка, комп'ютери, смартфони і т. д.) надходить без електронних компонентів. Він також вказав на появу безлічі оголошень про купівлю плат та мікросхем інтернеті.
За словами одного із співрозмовників видання на російському ринку побутової техніки, деякі підприємства з великим парком електронного обладнання виймають плати для повторного використання через загрозу санкцій та дефіцит іноземних комплектуючих. Також практикується відновлення плат, нанесення на них нових маркувань і продаж під виглядом нових, додає інший співрозмовник у галузі.
Як повідомлялося, ще у липні російський "Сбєрбанк" вирішив боротися з дефіцитом чіпів для карт, почавши повторно використовувати чіпи з незатребуваного пластику.
За даними Bloomberg, Росія також намагається купувати через треті країни побутову техніку для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці.
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Ви взагалі впевнено написали про будь які мікросхеми.
Будь яка мікросхема після вилучення та повторного впаювання втрачає частину своєї функціональності.
І якщо це так, то це лише призведе до підвищення собівартості та значного зниження надійності особливо в екстремальних умовах.
А от надійність після перепайки знижується, факт.