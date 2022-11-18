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Новини
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У Росії почали масово знімати мікросхеми з техніки перед утилізацією, – ЗМІ

чип

За останні пів року в Росії значно зросла частина техніки, яка надходить на утилізацію без електронних плат. Водночас у російському сегменті інтернету зросла кількість оголошень про придбання вживаних плат та мікросхем.

За словами голови російської асоціації СКО "Електроніка-утилізація" Владислава Бондарєва, кількість техніки для утилізації без електронних плат збільшилася приблизно на 20%, пише "Коммерсант".

Він уточнив, що часто громадяни при здачі в утилізацію виймають з техніки мікросхеми та інші компоненти, у тому числі кабелі, однак найбільша кількість техніки без електронних елементів надходить від заготівельників і збирачів металобрухту.

Головний еколог іншої утилізаційної компанії – ТОВ "ПК "Второголюмінпродукт" – Дмитро Сорокін уточнив, що зараз приблизно половина всієї техніки, що здається (побутова електроніка, комп'ютери, смартфони і т. д.) надходить без електронних компонентів. Він також вказав на появу безлічі оголошень про купівлю плат та мікросхем інтернеті.

За словами одного із співрозмовників видання на російському ринку побутової техніки, деякі підприємства з великим парком електронного обладнання виймають плати для повторного використання через загрозу санкцій та дефіцит іноземних комплектуючих. Також практикується відновлення плат, нанесення на них нових маркувань і продаж під виглядом нових, додає інший співрозмовник у галузі.

Як повідомлялося, ще у липні російський "Сбєрбанк" вирішив боротися з дефіцитом чіпів для карт, почавши повторно використовувати чіпи з незатребуваного пластику.

За даними Bloomberg, Росія також намагається купувати через треті країни побутову техніку для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці.

Автор: 

росія (14416) технології (582) утилізація (34) техніка (320)


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Топ коментарі
+12
Такими темпами кацапы через 15 лет будут повторно газеты использовать вместо туалетной бумаги.
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18.11.2022 14:38 Відповісти
+7
Причому, по два раза...
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18.11.2022 14:39 Відповісти
+6
одной стороной, значит, подтёрлись, а вторая, что-ли, чистой осталась?? НЕПОРЯДОК!!!
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18.11.2022 15:00 Відповісти
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Такими темпами кацапы через 15 лет будут повторно газеты использовать вместо туалетной бумаги.
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18.11.2022 14:38 Відповісти
Причому, по два раза...
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18.11.2022 14:39 Відповісти
одной стороной, значит, подтёрлись, а вторая, что-ли, чистой осталась?? НЕПОРЯДОК!!!
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18.11.2022 15:00 Відповісти
Еще много, много раз..(С)
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18.11.2022 15:11 Відповісти
сакральні пральні машини
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18.11.2022 14:56 Відповісти
Та то не точно - просто видобувають золото-срібло-платину-та й таке інше. В Україні це вже давно на потоці
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18.11.2022 15:47 Відповісти
Пускати побутову електроніку під афінаж не має сенсу, там дорогоцінних металів зовсім небагато. Тільки військову чи промислову. А ось нинішні ціни на мікропроцесори роблять їх випаювання та продаж для повторного використання цілком вигідним заняттям.
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18.11.2022 16:27 Відповісти
О, точно, афінаж. Сенсу немає коли єлектрика не задарма
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18.11.2022 16:40 Відповісти
Та й таки так про процесори
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18.11.2022 16:42 Відповісти
Ракети за звичкою почнуть прати білизну.
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18.11.2022 15:53 Відповісти
Будь яка мікросхема після вилучення та повторного впаювання втрачає частину своєї функціональності. Уявіть куди полетить ракета, в яку вмонтують таку мікросхему.
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18.11.2022 16:53 Відповісти
Не пишіть дурниць. Все залежить від прямоти рук.
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18.11.2022 18:36 Відповісти
Та невже? Ви знаєте чим різняться процесори, виготовлені у США та, наприклад, у Малазії? Навіть при однаковій кількості заявлених в них полупроводникових переходів в чипах з Малазії працює менша їх кількість, ніж в чипах з США. При цьому ззовні начебто все однаково, різниця проявляється лише при великих навантаженнях. При ******** товщині прошарків у чипах Ви вважаєте, що додатковий тепловий вплив (при випаюванні) не пошкоджує п-н-переходи, знижуючи таким чином кількість працюючих транзисторів?
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18.11.2022 19:23 Відповісти
Тобто Ви вважаєте, що процесори розраховані лише однократно витримувати тепловий вплив при монтажі?
Ви взагалі впевнено написали про будь які мікросхеми.

Будь яка мікросхема після вилучення та повторного впаювання втрачає частину своєї функціональності.
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18.11.2022 20:13 Відповісти
Введення домішок в середину основного кристалу проводять термічною дифузією. То ж повторна дія тепла може вести до перелокації акцепторних/донорських домішок як по тілу основи, так і назовню.
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19.11.2022 08:30 Відповісти
Це можливо лише якщо виробник навмисно це розрахував.
І якщо це так, то це лише призведе до підвищення собівартості та значного зниження надійності особливо в екстремальних умовах.
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19.11.2022 11:22 Відповісти
Да, так і бачу - ну кількадесят тразисторів не працює після перепайки, ну нічого, зараз якиійсь менеджер всередині чіпа роздасть роботу іншим транзісторам і вони її зроблять. Ну може трохи повільніше, бо ще ж і свою роботу треба виконувати

А от надійність після перепайки знижується, факт.
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18.11.2022 21:44 Відповісти
Так і бачу, як летить ракета і на середині шляху контролер починає роздавати роботу іншим. Для того щоб контролер почав щось роздавати, йому треба ввести додаткові інструкції, а якщо він не знає що у його чипі не робе і як це подолати, то буде цей потеряшка літати та й літати.
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19.11.2022 08:34 Відповісти

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