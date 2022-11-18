Майже половина енергосистеми України виведена з ладу внаслідок російських ударів, – Шмигаль

Через російські обстріли майже половина енергетичної системи України виведена з ладу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, передає Інтерфакс-Україна.



"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – зазначив він.



У зв'язку з цим прем'єр підкреслив, що Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів, як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. 17 листопада Росія знову завдала кількох ракетних ударів по Україні.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.