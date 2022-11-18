"Київтеплоенерго" знову спробує купити пересувні котельні на 270 мільйонів

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради "Київтеплоенерго" оголосило тендер на закупівлю дизельних транспортабельних котельних очікуваною вартістю 271,77 млн грн.

Про це повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані в системі Prozorro.

Закупівля розбита на 8 лотів для різних районів Києва.

Зокрема, планується закупити 35 транспортабельних дизельних котельних встановленою тепловою потужністю 0,6 МВт, виготовлених не раніше 2022 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на тендері – 25 листопада.

Як повідомлялося, на початку жовтня "Київтеплоенерго" змогло визначити переможця у тендерах на постачання лише 12 котелень за 59 млн грн, хоча планувало закупити 55 транспортабельних котелень очікуваною вартістю 331 млн грн.