Скарги на податківців знову очолили рейтинг звернень до бізнес-омбудсмена

У третьому кварталі 2022 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 308 звернень бізнесу, переважна більшість з них (210) пов’язана із податковими питаннями.

Про це йдеться у пресрелізі, присвяченому квартальному звіті Ради бізнес-омбудсмена.

"Від середини літа 2022 року установа спостерігала помітні зміни в тенденціях скарг підприємців. Так, на заміну розповсюдженим у перші місяці війни питанням критичного імпорту, релокації, транскордонної логістики та бронювання працівників, прийшли, притаманні довоєнним часам, "податкові" проблеми бізнесу", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, реєстрація податкових накладних, включення до переліку ризикових платників та невиконання судових рішень склали дві третини (68%) звернень до Ради.

Підприємців також турбували випадки недобросовісної поведінки, зокрема бездіяльності та процесуальних зловживань з боку правоохоронних органів — 13 звернень або 4%.

"Аби зреагувати на зростаючу кількість звернень з податкової та правоохоронної тематики, Рада відновила регулярні засідання Експертних груп з Державною податковою службою та Офісом генерального прокурора", – йдеться у повідомленні.

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Попри те, що зміни до законодавства склали лише 2% скарг до установи у звітному кварталі, Рада привертає особливу увагу стейкхолдерів до триваючих розслідувань у цих справах. Зокрема, Рада бізнес-омбудсмена наголошує на необхідності невідкладного оформлення засад функціонування телемарафону "Єдині новини" на законодавчому рівні.

Водночас на дев’ятий місяць війни Рада нагадує про відсутність офіційно визначеного переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ. Платники з таких територій, зокрема деокупованих областей, не можуть скористатися податковими пільгами.

"З одного боку, наша статистика віддзеркалює стійкість українського бізнесу серед воєнних обставин і своєрідну нормалізацію у відношенню державних органів – але з другого боку, це ще не ті норми, які будуть сприяти відновленню і відбудові", – прокоментував бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Як повідомлялося, кількість скарг до бізнес-омбудсмена у 2021 році збільшилася на 26% – до 2 182.

Традиційно найбільша кількість скарг минулого року надійшла з податкових питань – 62% від загальної кількості. Ще 14% скарг припадають на дії правоохоронних органів, державних регуляторів – 6%, місцевого самоврядування – 4%, митниці – 3%.