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Україна проводить проєктні роботи для покращення залізничного сполучення з Польщею, – Найєм

дорога,железная,рельсы

Україна проводить проєктні роботи з будівництва залізниці європейського стандарту від станції "Мостиська" (Львівська область) для покращення залізничного сполучення з Польщею.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм під час Залізничного конгресу у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на польський профільний медіаресурс Rynek kolejowy.

Як повідомляється, Найєм зазначив наявність можливості покращити в'їзд до України з польського боку завдяки будівництву колії шириною 1435 мм від станції "Мостиська" (куди така колія йде з польського Перемишля). Проєктні роботи в цій галузі вже ведуться.

Серед проєктів щодо покращення залізничного сполучення між країнами Найєм назвав також лінію Ковель – Ягодин, де буде проведено модернізацію для підвищення пропускної спроможності лінії; роботи з електрифікації лінії Ковель – Ізов, які в майбутньому також призведуть до збільшення пропускної спроможності лінії до Польщі.

Автор: 

залізниця (836) Польща (2459) будівництво (2236)


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У кожного з братів Наємів свій фронт. Поки Масі воював, і, судячипо всьому добре, Мустафа в тилу окучує гроші УЗ.
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18.11.2022 18:03 Відповісти

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