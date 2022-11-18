Україна проводить проєктні роботи для покращення залізничного сполучення з Польщею, – Найєм

Україна проводить проєктні роботи з будівництва залізниці європейського стандарту від станції "Мостиська" (Львівська область) для покращення залізничного сполучення з Польщею.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм під час Залізничного конгресу у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на польський профільний медіаресурс Rynek kolejowy.

Як повідомляється, Найєм зазначив наявність можливості покращити в'їзд до України з польського боку завдяки будівництву колії шириною 1435 мм від станції "Мостиська" (куди така колія йде з польського Перемишля). Проєктні роботи в цій галузі вже ведуться.

Серед проєктів щодо покращення залізничного сполучення між країнами Найєм назвав також лінію Ковель – Ягодин, де буде проведено модернізацію для підвищення пропускної спроможності лінії; роботи з електрифікації лінії Ковель – Ізов, які в майбутньому також призведуть до збільшення пропускної спроможності лінії до Польщі.