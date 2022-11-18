Канада почала збір заявок на придбання облігацій для допомоги України

Уряд Канади розпочинає збір заявок на купівлю п’ятирічних облігацій на 500 млн канадських доларів (близько $373,4 млн за поточним курсом) – Ukraine Sovereignty Bonds – для фінансової підтримки України, пропонуючи подавати їх до 29 листопада через фінансові установи, що беруть участь.

Про це йдеться в повідомленні канадського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, випуск облігацій заплановано на кінець цього місяця, номінал – 100 канадських доларів, поточна дохідність – близько 3,3% (залежно від ринкових умов у момент розміщення).

Купони по облігаціях виплачуватимуть двічі на рік – 24 лютого та 24 серпня, а погашення – 24 серпня 2027 року.

Облігації планується розміщувати переважно серед канадців, проте їх можуть купувати і громадяни інших країн.

В інформації зазначається, що залучені кошти будуть надані Україні як кредит через адміністрований МВФ рахунок після переговорів з Україною, а його умови враховуватимуть надану Паризьким клубом від серпня 2022 року до грудня 2023 року відстрочку з виплат.