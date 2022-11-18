Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень майже вдвічі – до $166 мільйонів

За тиждень з 14 по 18 листопада Національний банк України (НБУ) придбав на ринку $16,1 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни ($7-8 млн), а продав – $182,2 млн, що значно менше, ніж попереднього тижня ($326,5 млн).

У підсумку чистий продаж валюти Національним банком цього тижня зменшився до $166,1 млн з $295 млн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн – до близько 40,25 грн/$, спред між курсами купівлі та продажу залишається досить вузьким.

Як повідомлялося, чистий продаж валюти Національним банком із 7 по 11 листопада зменшився до $295 млн, за тиждень з 31 жовтня по 4 листопада він становив $393,9 млн.

У жовтні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,03 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).

Загалом з початку року по 18 листопада включно НБУ придбав на ринку $3,23 млрд та 111 млн євро, а продав – $22,43 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку повномасштабної війни купівля валюти досягла $2,57 млрд і 111 млн євро, а продаж – $19,66 млрд і 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25,24 млрд.