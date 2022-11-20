G7 оголосить максимальну ціну на російську нафту 23 листопада, – Bloomberg

Країни "Великої сімки" мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять максимальну ціну на російську сиру нафту наступної середи, 23 листопада.

Про це повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, передає Bloomberg.

Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно поділиться запропонованою ціною перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада.

Якщо посли ЄС підтримають пропозицію, планується оголосити обмеження в той самий день.

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Обмеження, яке підтримується G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Раніше обговорювалось встановлення ліміту на рівні між $40 і $60 з барель – діапазон від вартості видобутку в Росії до довоєнного рівня – але джерела зазначили, що воно може бути вище. Мета ліміту – утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, і в той самий час зменшити доходи Москви.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.