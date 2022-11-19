"Укренерго" не планує сьогодні запроваджувати аварійні відключення світла

У суботу, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням пошкодженої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

У компанії нагадали, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням. "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.