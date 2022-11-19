У Києві арештували активи російської компанії на 40 мільйонів

У Києві суд арештував активи російської компанії на 40 мільйонів гривень. Підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії РФ.

"У рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією паливно-мастильних матеріалів та речовин", – йдеться у повідомленні.

Так, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали компанії. Вартість арештованого майна склала понад 40 млн грн. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.