БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 367 10

Поблизу Санкт-Петербурга горить газопровід. ВIДЕО

газопровід

У Всеволожському районі Ленінградської області в РФ на газозаправній станції стався вибух. Імовірно, горить газопровід.

Про це повідомила адміністрація регіону, передає "Север.Реалии" (медіа-проєкт російської служби "Радіо Свобода").

Стовп вогню, який викинувся після вибуху, було видно на великій відстані, його бачили та зняли на відео мешканці Петербурга.

"Пожежники та рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковальовим. Загрози для населення та поширення вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюються", – написав губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у Telegram.

На місці працюють дві бригади пожежників. Очевидці повідомляють, що до місця вибуху виїхали машини швидкої допомоги та реанімобілі.

Автор: 

газопровід (1181) росія (14416) Санкт-Петербург (12)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
Скоро уся рашка буде палати. Файне!
показати весь коментар
19.11.2022 16:41 Відповісти
+3
показати весь коментар
19.11.2022 17:31 Відповісти
+1
Визитка финляндских бандеровцев уже найдена?
показати весь коментар
20.11.2022 00:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро уся рашка буде палати. Файне!
показати весь коментар
19.11.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 17:31 Відповісти
Самая смешная "фотка" Яценюка. А Турчинов на ней - это вообще полный капец.
показати весь коментар
20.11.2022 12:04 Відповісти
Це коллаж називається.
показати весь коментар
20.11.2022 17:33 Відповісти
Sewer. Реалії.
показати весь коментар
19.11.2022 18:01 Відповісти
Russia, stop killing ecology, you terrorist!
показати весь коментар
19.11.2022 23:41 Відповісти
Визитка финляндских бандеровцев уже найдена?
показати весь коментар
20.11.2022 00:51 Відповісти
Ну уничтожение инфраструктурных объектов это такая игра в которую можна играть в обе стороны. Зря россияне эту кашу заварили, где брать ресурсы на охрану всех газопроводов и ЛЕП на всей протяжённости по всей РФ?
То ли ещё будет.
показати весь коментар
20.11.2022 03:11 Відповісти
Співчувати чи радіти…
Навіть не знаю…
Хоча, згадуючи реакцію кацапів на обстріли наших міст та руйнування, знаю.
Радіти!
показати весь коментар
20.11.2022 09:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 