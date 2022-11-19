Поблизу Санкт-Петербурга горить газопровід. ВIДЕО

У Всеволожському районі Ленінградської області в РФ на газозаправній станції стався вибух. Імовірно, горить газопровід.

Про це повідомила адміністрація регіону, передає "Север.Реалии" (медіа-проєкт російської служби "Радіо Свобода").



Стовп вогню, який викинувся після вибуху, було видно на великій відстані, його бачили та зняли на відео мешканці Петербурга.

"Пожежники та рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковальовим. Загрози для населення та поширення вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюються", – написав губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у Telegram.



На місці працюють дві бригади пожежників. Очевидці повідомляють, що до місця вибуху виїхали машини швидкої допомоги та реанімобілі.