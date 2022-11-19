У Німеччині допускають локальні відключення електроенергії взимку
Через напружену ситуацію у сфері енергопостачання найближчими місяцями Німеччина може зіткнутися з локальними відключеннями електроенергії.
Про це заявив глава Федерального відомства із захисту населення і допомоги при катастрофах (BBK) Ральф Тіслер в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає Європейська правда.
"Ми маємо виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", – заявив Тіслер.
Водночас він уточнив, що йдеться про регіональні та обмежені за часом відключення електрики. Їхньою причиною, за словами Тіслера, може бути не тільки нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які проводитимуться з метою забезпечення її безпеки та надійності електропостачання.
Очільник BBK додав, що ризик відключень зросте з січня і лютого 2023 року. Однак у його відомстві вважають, що це будуть короткострокові відключення – так звані "браунаути", – а не тривалі відключення на масштабній території ("блекаути").
Водночас Тіслер зазначив, що місцева влада не скрізь "справді зразково" підготовлена до можливих перебоїв з енергопостачанням і має точні плани дій на цей випадок.
На його думку, істотна частина населення Німеччини також уже розпізнала ризики, пов'язані з можливими блекаутами взимку. "Однак це ще не привід для паніки, – попередив він. – З усім, що ми спостерігаємо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, в основному, людям вдалося".
До 3 листопада, за даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe, газосховища Німеччини були заповнені в середньому на 99,19%.
Згідно з планом зі зберігання газу, підготовленим міністерством економіки ФРН, щоб газу вистачило в країні на весь холодний період, на початок лютого 2023 року рівень заповненості сховищ не повинен бути меншим за 40%.
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МеркельРіббентроп. Та виробляти на ньому електроенергію.
Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.
Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, Путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.