У всіх регіонах України сьогодні діятимуть тільки планові відключення світла, – "Укренерго"
У понеділок, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що протягом вихідних днів енергетикам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання.
У компанії нагадали, що графіки погодинних відключень складають та застосовують
обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.
"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
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