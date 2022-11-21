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Творці Bayraktar випробували новий реактивний безпілотник з українським двигуном

байрактар

Турецька компанія Baykar провела випробування нового бойового безпілотника Bayraktar Kzlelma, який має українські двигуни.

Про це повідомляє Anadolu, передає Укрінформ.

Про перші випробування повідомив технічний директор і співвласник компанії Сельчук Байрактар. Він оприлюднив відео випробувань нового безпілотника, де Kızılelma здійснює першу пробіжку злітною смугою.

#KIZILELMA ✈️🍎🚀... pic.twitter.com/MoAxNF0pZ6

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 20, 2022

У компанії кажуть, що зробили ще один важливий крок у процесі розробки Bayraktar Kızılelma, який стане першим безпілотним військовим літаком Туреччини.

Bayraktar Kızılelma ("червоне яблуко") розробляється як надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном, який може нести 1,5 тис. кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість – 900 км/год, дальність польоту – 930 км, а робоча висота понад 10 км. У повітрі може працювати пʼять годин.

На початку тижня успішно пройшло випробування безпілотника зі страхувальними тросами, а 20 листопада, – без тросів.

Раніше в компанії повідомляли, що безпілотник здійснить свій перший проліт не раніше 2023 року. Він має двигуни українського виробництва АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.

Розробники кажуть, що Kızılelma буде оснащений реактивним двигуном та зможе злітати й приземлятись на кораблях із короткими злітно-посадковими смугами, зокрема на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, який ще будується.

Як повідомлялося, творці Bayraktar презентували новий безпілотник із українським двигуном у березні 2022 року

Автор: 

безпілотник (546) Туреччина (1120) Байрактар (34)


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