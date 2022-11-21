Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Влада Нової Зеландії запровадила санкції щодо 22 російських та білоруських громадян, а також низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ країни Нанаї Махути.



"Подальші санкції тепер спрямовані проти 22 представників еліти, які підтримують незаконне вторгнення в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом", – зазначила вона.



Так, під санкції потрапили дочки президента РФ Владіміра Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина і син президента Білорусі Олександра Лукашенка.



Крім того, санкції запровадили проти чотирьох підприємств, які мають економічне чи стратегічне значення для РФ в нафтогазовому, сталеливарному, транспортному секторах, а також у секторі радіолокаційних систем обладнання.



Загалом Нова Зеландія ввела санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила торговельні заходи, які призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі з Росією.