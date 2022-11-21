Нацбанк анулював ліцензії кредитній спілці та фінансовій компанії

Національний банк застосував до кредитної спілки "Український ощадний центр" та ТОВ "Фінансова компанія "Первинний капітал" захід впливу у вигляді анулювання всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 18 листопада, передає пресслужба регулятора.

Зазначається, що у жовтні цього року Нацбанк призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначених кредитної спілки та фінансової компанії.

Водночас під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки.

"Особи, уповноважені представляти інтереси кредитної спілки та фінансової компанії на час проведення перевірки, в день перевірки за їх місцезнаходженням були відсутні. Це унеможливило здійснення Національним банком позапланової інспекційної перевірки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відсутність протягом першого дня перевірки уповноважених представляти інтереси кредитної спілки та фінансової компанії на час проведення перевірки, є підставою для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 21 листопада 2022 року.