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В Україні запустили ще понад 3 тисячі базових станцій зв’язку

связь,вышка,мобильная

В Україні упродовж вихідних запустили ще 3300 базових станцій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це – сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет", – зазначив він.

Також, за його словами, наразі в Одеській області працює 80% мобільної мережі після того, як половина мережі не функціонувала декілька днів внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури з боку росіян.

міністр наголосив, що відновлення зв‘язку продовжується 24/7 практично у кожній області країни.

Автор: 

мобільний зв’язок (803) зв’язок (233) Мінцифри (826)


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21.11.2022 13:39 Відповісти

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