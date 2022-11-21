АРМА продало арештованого російського аміаку на понад 900 мільйонів

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на трьох відкритих аукціонах арештований аміак російських компаній на 912 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, на останніх торгах АРМА реалізувало чергову партію з 10 тис. тонн арештованого аміаку за 372,6 млн. Під час аукціону початкова ціна зросла на 26%, або на 77 млн грн.

Зазначається, що це вже третій лот із загального обсягу аміаку, який складає загалом понад 40 тис. тонн. Попередні два лоти арештованої сировини російського підприємства АРМА реалізувало за майже 540 млн грн.

Кошти від проданого аміаку розміщено на депозитних рахунках АРМА, з яких після погодження Кабміном перераховуються на придбання цінних паперів. Загалом протягом вересня-жовтня АРМА перерахувало на потреби оборони понад 750 млн грн.

Минулого тижня уряд погодив купівлю наступного пакету військових облігацій на суму понад 300 млн грн.