Суд арештував колишнього менеджера "Центренерго" за підробку офіційних документів

За клопотанням САП та НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго", якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів в інтересах комерційної фірми.

Як повідомляє пресслужба САП, у листопаді 2019 року ПАТ "Центренерго" з метою виконання завдань з виробництва електроенергії уклало з комерційною компанією договір на поставку газу. У травні 2020 року відповідно до умов договору енергогенеруюче підприємство здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на наступний місяць.

"Проте фактично газ був поставлений не на усю виплачену суму і як наслідок у комерційної компанії утворилась заборгованість перед ПАТ "Центренерго". Щоб зменшити борг працівники комерційної структури вступили у злочинну змову з посадовцями "Центренерго" та підробили офіційні документи", – кажуть правоохоронці.

У результаті ціна вже фактично поставленого газу збільшилась, а сума боргу зменшилась на понад 8 млн грн, що завдало суттєвих збитків підприємству.

Дії чинного та двох колишніх працівників "Центренерго", а також представника комерційної структури кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. На сьогодні триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи перед скеруванням їх до ВАКС для розгляду по суті.