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Новини
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Норвезький виробник газових двигунів відновив постачання запчастин до РФ, – ЗМІ

bergen,engines

Норвезький виробник дизельних та газових двигунів Bergen Engines відновив постачання до Росії, щоб виконати свої довгострокові контракти.

Про це повідомляє видання Bergens Tidende. Раніше компанія звернула свою діяльність у РФ, передає "Комерсант".

Зазначається, що запчастини будуть використані для ремонту 22 газових турбін, поставлених "Російській мідній компанії" в 2019 році.

Керуючий директор Bergen Engines Йон Ерік Рев заявив, що рішення про відновлення постачання було ухвалено після того, як компанія проконсультувалася з її власниками у Великій Британії. За його словами, йдеться про контракти, підписані кілька років тому.

Автор: 

газ (7987) Норвегія (260) росія (14455)


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це ж треба бути таким лайном....
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21.11.2022 15:11 Відповісти
???

А что случилось?
Путлер перестал быть Гитлером
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21.11.2022 15:22 Відповісти

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