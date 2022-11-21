Норвезький виробник газових двигунів відновив постачання запчастин до РФ, – ЗМІ

Норвезький виробник дизельних та газових двигунів Bergen Engines відновив постачання до Росії, щоб виконати свої довгострокові контракти.

Про це повідомляє видання Bergens Tidende. Раніше компанія звернула свою діяльність у РФ, передає "Комерсант".



Зазначається, що запчастини будуть використані для ремонту 22 газових турбін, поставлених "Російській мідній компанії" в 2019 році.



Керуючий директор Bergen Engines Йон Ерік Рев заявив, що рішення про відновлення постачання було ухвалено після того, як компанія проконсультувалася з її власниками у Великій Британії. За його словами, йдеться про контракти, підписані кілька років тому.