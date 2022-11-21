БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
566 1

Норвегія виділить Україні майже $200 мільйонів на закупівлю газу

норвегия,осло

Угоду про надання Україні фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон ($195,2 млн) для закупівлі взимку природного газу підписав у понеділок міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум.

Як повідомляють у пресслужбі норвезького уряду, фінансування буде надіслано через Європейський банк реконструкції та розвитку, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна звернулася до Норвегії за підтримкою у закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у цьому. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", – сказав Ведум.

Зазначається, що формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз України". На практиці ж платежі проводитимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення та виставлятимуть рахунки за поставлений ними обсяг.

Автор: 

газ (7987) Нафтогаз (3329) Норвегія (260)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
реально дякуем ...тюсен такк))
показати весь коментар
21.11.2022 20:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 