Норвегія виділить Україні майже $200 мільйонів на закупівлю газу

Угоду про надання Україні фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон ($195,2 млн) для закупівлі взимку природного газу підписав у понеділок міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум.

Як повідомляють у пресслужбі норвезького уряду, фінансування буде надіслано через Європейський банк реконструкції та розвитку, передає Інтерфакс-Україна.



"Україна звернулася до Норвегії за підтримкою у закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у цьому. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", – сказав Ведум.

Зазначається, що формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз України". На практиці ж платежі проводитимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення та виставлятимуть рахунки за поставлений ними обсяг.