Внутрішні переселенці вже придбали 475 квартир за програмою пільгового кредитування

Сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб отримали 475 пільгових іпотечних кредитів на придбання житла. Так, 429 квартир громадяни купили у фізичних осіб, у забудовників через фінансові компанії придбано 46 квартир.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

Вартість житла, що придбається за цією програмою, є найнижчою з-поміж державних житлових програм, які діють в Україні.

Так, кредити надаються на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Громадяни мають можливість самостійно обирати собі житло для придбання на пільгових умовах.

Після внесення урядом відповідних змін, участь у програмі можуть взяти, зокрема, й громадяни, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають в тимчасовій окупації.

Зареєструватися для участі у програмі можна через портал "Дія" або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.