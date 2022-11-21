Кабмін продовжив програму державної підтримки аграріїв до кінця листопада

Уряд продовжив до 30 листопада термін реєстрації заяв аграріїв у Державному аграрному реєстрі на отримання державної допомоги, збільшивши при цьому (на 100 млн грн) загальний обсяг підтримки фермерів та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Так, із 1 вересня 2022 року, тобто початку реалізації програми, у Державному аграрному реєстрі затверджено до виплат 13,96 тис. заявок, що дозволило розподілити майже 1 млрд грн протягом одного місяця.

Кількість бажаючих учасників програми постійно зростає і наразі становить понад 33 тис. потенційних отримувачів державної підтримки.

Кошти, що надаються в рамках програм допомоги ЄС, використовуються за напрямами:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності; спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, котрі зареєстровані у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям, адже розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через ДАР.

За умовами програми, безповоротну допомогу можуть отримати аграрії, які мають від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Перші можуть отримати – 3 100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення, але не більше 372 тис. грн. Другі – 5 300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, але не більше 530 тис. грн.