Зеленський спростив приватизацію держмайна під податковою заставою

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу".

Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №8045 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 21 листопада.

Законом пропонується встановити, що у разі приватизації державного або комунального майна, яке перебуває у податковій заставі у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, згода контролюючого органу на відчуження такого майна не вимагається, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця погасити податковий борг.

Згідно із документом, податковий борг потрібно погасити не пізніше шести календарних місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації. При цьому державне або комунальне майно, яке відчужується у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства не звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем.

Крім того, закон передбачає добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування зі сплатою податку у 2% від обороту.

Як повідомлялося, Фонд держмайна очікує, що ухвалення цього закону дозволить розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності сукупною стартовою ціною 1 млрд грн, які при цьому мають більше 300 млн грн загального податкового боргу.