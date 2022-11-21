"Метінвест" Ахметова зменшив виробництво сталі на 62%

"Метінвест" за підсумками січня-вересня 2022 року знизив виплавку сталі на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,67 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні материнської компанії Metinvest B.V.

Так, виробництво чавуну знизилося на 65% – до 2,47 млн тонн, коксу – на 60%, до 1,37 млн тонн.

При цьому уточнюється, що у зв'язку з початком повномасштабної війни Росії проти України з 24 лютого 2022 року "Метінвест" прийняв рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі, зокрема "Азовсталі", ММК ім. Ілліча, Авдіївського КХЗ та Запорізького КХЗ.

Пізніше запорізькі підприємства гурту відновили своє виробництво. При цьому підприємства компанії в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, тоді як Маріуполь наразі тимчасово окуповано.

Водночас, українські підприємства групи, крім розташованих у Маріуполі та Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження з огляду на безпеку, логістичні та економічні чинники.

У третьому кварталі 2022 року виробництво чавуну і стали групою склало 221 тис. тонн і 256 тис. тонн відповідно, що нижче за показники попереднього кварталу на 48% і 43%. На зниження обсягів вплинула зупинка доменної печі №12 "Каметсталі" з початку травня, а також робота ДП-9 залежно від попиту та логістичних обмежень.

Виробництво товарних напівфабрикатів у липні-вересні поточного року скоротилося на 55% порівняно з попереднім кварталом – до 111 тис. тонн через суттєве зниження виробництва рідкого чавуну на "Каметсталі".

Загалом за дев'ять місяців 2022 року випуск товарних напівфабрикатів скоротився на 64%, до 882 тис. тонн, через суттєве виплавлення чавуну. Це частково було компенсовано консолідацією обсягів виробництва товарної заготівлі на потужностях "Каметсталі", ефект від якої за дев'ять мсяців становив 390 тис. тонн.

У третьому кварталі виробництво готової продукції збільшилось на 13% порівняно з попереднім кварталом – до 466 тис. тонн. При цьому виробництво плоского прокату збільшилося на 64 тис. тонн, до 231 тис. тонн, через налагодження поставок слябів для італійських перекатних заводів. Водночас виробництво довгого прокату зменшилося на 12 тис. тонн, до 235 тис. тонн, через неритмічні постачання заготівлі "Каметсталі" на Promet Steel у Болгарії.

За січень-вересень випуск готової продукції скоротився на 56%, до 2,35 млн тонн. При цьому виробництво плоского прокату знизилося на 2,92 млн тонн, до 1,51 млн тонн, через зупинку маріупольських комбінатів з кінця лютого 2022 року, а також відсутність стабільних поставок слябів для італійських перекатних заводів.

Випуск довгого прокату зріс на 21 тис. тонн, до 809 тис. тонн, внаслідок розширення виробничих потужностей "Каметсталі", що повністю компенсувало зупинку виробництва на "Азовсталі" з кінця лютого 2022 року, та зменшення виробництва на Promet Steel. Виробництво рейкової продукції знизилося на 15 тис. тонн – до 10 тис. тонн, а виробництво трубної продукції – на 84 тис. тонн, до 18 тис. тонн.

У третьому кварталі 2022 року обсяг виробництва коксу залишився на тому самому рівні, що й у попередньому, і становив 293 тис. тонн. За дев'ять місяців 2022 року обсяг його виробництва знизився на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 1,37 млн тонн, внаслідок військових дій на території України, які негативно вплинули на обсяги виробництва коксохімічних активів групи.

"Метінвест" складається з видобувних та металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно управляють компанією.